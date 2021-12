Com Marinho, Argel comanda atividade na Toca do Leão

Após dois dias de folga, o elenco do Leão retomou os treinos nesta quinta-feira, 10, na Toca do Leão, dando início à preparação para o jogo diante do Santos. A partida será realizada apenas na próxima quinta, dia 17, na Vila Belmiro, às 18h30 (horário da Bahia), pela 35ª rodada da Série A.

Com a presença do atacante Marinho, que havia sido liberado pelo clube, na quarta, 9, para resolver problemas pessoais, o técnico Argle Fucks comandou uma atividade de posse de bola.

O volante Amaral, com um trauma no tendão da perna esquerda, e o atacante Vander, que se queixou de dores no joelho direito, não participaram do treinamento.

Contra o Peixe, o goleiro Fernando Miguel, punido pelo terceiro amarelo, será o único desfalque. No entanto, o treinador terá o retorno do volante Marcelo, após cumprir suspensão.

O Rubro-Negro volta aos treinos na manhã desta sexta, 11, às 9h. A atividade será fechada à imprensa.

