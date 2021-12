Com lesão, Pisculichi está fora por 90 dias

O técnico Argel Fucks não vai poder contar com o meia Leonardo Pisculichi por um bom tempo. O exame de imagem ao qual o argentino se submeteu constatou uma desinserção no tendão do reto singular da coxa esquerda.

De acordo com o médico do Vitória Wilson Vasconcelos, o jogador deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses. O meia se machucou durante um treino realizado no último dia 3.

Ainda de acordo com o médico, Pisculichi não vai passar por cirurgia, e o tratamento realizado será à base de fisioterapia.

