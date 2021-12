Com lesão no ligamento cruzado, Ruan Levine só volta a jogar em 2020

Após ser retirado de maca na partida diante do Oeste, na terça-feira, 11, Ruan Levine realizou uma bateria de exames na Toca do Leão após o desembarque da delegação, na quarta, 12. Segundo o diretor médico do Vitória, José Olímpio, o atleta de 20 anos passou por um procedimento de ressonância, onde foi detectado uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho e precisará passar por procedimento cirúrgico.

De acordo com a assessoria do clube, em decorrência da gravidade da contusão, a recuperação do jogador levará em torno de seis a oito meses. Com isso, a estimativa é que o atacante só volte a atuar com as cores do Leão no ano de 2020.

Ruan Levine é cria da base do Vitória e foi efetivado no final de abril, para a disputa do Brasileirão Série B. De lá pra cá, a jovem promessa entrou em campo em sete dos oitos jogos disputados pelo Rubro-Negro na competição, marcando dois gols.

