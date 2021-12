Com lesão no joelho, Juninho fica fora do Vitória por até um mês

Depois de arrancar um empate contra o Fluminense em 2 a 2 já nos acréscimos, no Barradão, o elenco do Vitória recebeu folga nesta segunda-feira, 11, e se reapresenta nesta terça, 12, para começar os treinamentos visando o São Paulo, próximo adversário do Rubro-Negro.

O confronto será direto para deixar a zona de rebaixamento: com o ponto conquistado diante do Fluminense, o Vitória foi aos 26 pontos, dois a mais do que a equipe paulista. Os dois estão na degola.

Uma dúvida que ficou do último confronto foi o estado do atacante Santiago Tréllez e do lateral esquerdo Juninho, ambos substituídos por sentirem dores em campo.

De acordo com a assessoria, Juninho foi diagnosticado com uma lesão do colateral medial, do joelho esquerdo, e ficará fora por um mês. O jogador passou a segunda no departamento médico.

Já Tréllez teve apenas um ferimento no pé direito, e não deve desfalcar o Rubro-Negro no próximo domingo.

O treinador Vagner Mancini disse, no domingo, que Tréllez ficou em campo “até não aguentar mais”, e defendeu que o juiz errou no lance ao não marcar uma penalidade.

“O lance do Tréllez o juiz errou, o auxiliar também. O árbitro de trás do gol, que deu o pênalti acertadamente, foi pênalti, poderia falar. Henrique era o último homem, fez a falta, Tréllez se machucou nesse lance, prolongou a permanência até não conseguir mais. A saída fez perder um homem forte na frente. Saída do Juninho também pesou”, reconheceu o treinador.

