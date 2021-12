Com lesão no joelho, Fabrício não deve jogar mais em 2013

Depois de perder Gabriel Paulista, vendido ao Villareal-ESP em agosto, e não poder contar com três jogadores do setor defensivo por conta de lesão - Nino Paraíba, Mansur e Danilo Tarracha - o Vitória teve uma péssima notícia nesta segunda-feira, 9.

O zagueiro Fabrício, que assumiu a posição ao lado de Victor Ramos, sofreu uma ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo e está fora do time para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O atleta será operado na próxima sexta-feira, 13, e deve levar entre quatro e seis meses até se recuperar totalmente.

Fabrício foi poupado da última partida, quando o rubro-negro empatou com o Atlético-MG no Barradão, por reclamar justamente de dores no joelho.

Para a posição, o técnico Ney Franco conta apenas com Victor Ramos, Reniê e o recém-contratado Kadu, que falhou no gol de empate do time mineiro em sua estreia com a camisa rubro-negra.

adblock ativo