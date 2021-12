Com lesão muscular, Nicácio desfalca Vitória por 15 dias

O artilheiro do Vitória no Campeonato Baiano e na temporada 2013 não ficará de fora somente do Ba-Vi festivo do próximo domingo, 7, na Arena Fonte Nova: Marcelo Nicácio desfalcará o rubro-negro por pelo menos 15 dias.

Esta foi a previsão dada pelos médicos do clube, após o recebimento, na tarde desta terça-feira, 2, do resultado do exame a que o jogador fora submetido na última segunda-feira, 1.

Nicácio se contundiu durante a partida do último domingo, 31, contra o Feirense, no Barradão. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Além do Ba-Vi, o artilheiro rubro-negro está fora, então, da estreia do time baiano na Copa do Brasil, na quarta-feira, 10, contra o Mixto-MT, e do jogo do domingo, 14, contra o Botafogo-BA, pelo Baianão.

Outro que também ficará afastado é o meia Leílson: o jovem das divisões de base, que também se machucou no duelo contra a Águia do Sertão, ficará afastado dos gramados por pelo menos um mês.

Regenerativo e jogo-treino - Na tarde desta terça, o elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão e se dividiu: enquanto os titulares no jogo contra a Águia do Serão fizeram um treino regenerativo, os reservas participaram de um jogo-treino contra o time da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).

Nesta quarta-feira, 3, os jogadores do Vitória treinam em dois períodos: trabalham às 9 e às 16h.

adblock ativo