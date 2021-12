Com Leílson de volta, Vitória já visa o Juazeiro

Dois dias depois de ter vencido o Botafogo em seu jogo de estreia no Campeonato Baiano, o Vitória já trabalha com vista na partida do próximo domingo, 24, contra o Juazeiro, pela segunda rodada do torneio estadual.

Na tarde desta segunda-feira, 18, o elenco rubro-negro voltou ao batente com uma novidade: a presença do meia Leílson, que se recuperou de uma lesão no joelho direito.

O meio-campista se juntou ao grupo de jogadores que haviam sido titulares no duelo contra o Mais Querido e treinou na academia de musculação; em seguida, ainda correu em volta de um dos campos da Toca do Leão.

Já os demais atletas participaram de uma atividade técnica com Caio Júnior. Liberados pela comissão técnica, o meia Escudero e o atacante Marquinhos não treinaram.

O elenco rubro-negro volta ao batente em dois turnos nesta terça-feira, 19: treina às 9 e às 16h.

