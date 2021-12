Com Kieza e Marinho, Vitória se reapresenta debaixo de chuva

Debaixo de chuva, o Vitória se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 26, após vencer o Coritiba de virada nesta quinta-feira, 25. Apesar de terem participado da partida inteira contra o Coritiba, Kieza e Marinho fizeram parte da atividade comandada por Vagner Mancini nesta sexta-feira.

Com exceção deles, todos os jogadores que jogaram os 90 minutos contra o Coritiba ficaram na massagem e fizeram tratamento com gelo. O time segue desfalcado do zagueiro Kanu, do lateral Norberto e do meia Leandro Domingues, que seguem tratamento de contusão no departamento médico.

O próximo jogo do Rubro-Negro será contra o América-MG no domingo, 28, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Marinho, suspenso, não joga.

