Com Kanu e Fernando Miguel vetados, defesa do Leão vira quebra-cabeça contra Botafogo

A má fase física continua rondando com força o elenco do Vitória e fez duas vítimas para a partida contra o Botafogo, neste domingo, 1º, às 16h, no Rio de Janeiro: o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Kanu.

Dos dois, a novidade é o defensor, que até então não tinha apresentado qualquer problema físico nas últimas rodadas do torneio.

No entanto, o médico José Olímpio Azevedo confirmou que Kanu está vetado da partida por conta da reincidência de uma inflamação no joelho – o mesmo problema que teve logo após o fim do Campeonato Baiano.

Já o goleiro está fora pela segunda partida consecutiva por causa de uma fascite plantar – inflamação que provoca dor aguda ao colocar os pés no chão. Mesmo com melhora no quadro, o jogador não ficará curado a tempo.

Além dos dois, o treinador Vagner Mancini continuará não podendo contar com os dois laterais titulares: Juninho, pelo lado esquerdo, e Caíque Sá, pelo direito. Ambos vetados por motivos médicos.

O alento é que Patric, lateral direito de ofício, volta a ser uma opção para a partida – ele cumpriu suspensão no último domingo pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo.

Dessa forma, Mancini pode recuar o zagueiro Ramon – que vem atuando como volante titular desde que o treinador assumiu o Vitória – para fazer dupla com Wallace na retaguarda e colocar Fillipe Soutto em seu lugar.

Outra opção seria manter Ramon como volante e utilizar Bruno Bispo na zaga – o garoto atuou bem quando foi titular, contra o Avaí.

Nas laterais, o mais provável é que Geferson seja mantido no lado esquerdo e Patric assuma o lado direito.

Para o meia Yago, independentemente dos desfalques, o Vitória precisa aproveitar que o meio da tabela está embolado e fazer boa sequência de jogos para conseguir se afastar da zona de rebaixamento.

“A gente sabe que o Brasileirão está muito embolado, então uma sequência de vitórias é fundamental para sair daquela zona de perigo”, disse o jogador. Atualmente, o Rubro-Negro é o primeiro time fora do Z-4, com 29 pontos.

“A gente tem visto o Botafogo fazer uma boa campanha desde o ano passado. O próprio Neilton, que estava naquele time, tem conversado com a gente. Sabemos que vamos encontrar dificuldades, mas estamos preparados para sair com o resultado positivo”, disse o atleta.

Treino na Toca

Em mais uma atividade fechada para a imprensa, o técnico Vagner Mancini já começou a esboçar, nesta quinta, 28, o time titular e realizou atividades específicas para os sistemas defensivo – o que mais sofreu com os desfalques – e ofensivo do Rubro-Negro.

O elenco volta a treinar nesta sexta-feira, 29, e faz a última atividade na manhã do sábado, 30, antes de viajar

