Com Kanu de volta, Leão segue preparação para pegar o Galo

O elenco do Vitória deu continuidade, na tarde desta segunda-feira, 5, à sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela Série A do Brasileirão. O jogo será na quarta, 7, às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

A novidade ficou por conta do zagueiro Kanu, que foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar nesta segunda. Durante a atividade, o técnico Vagner Mancini testou diferentes formações do time Rubro-Negro. Victor Ramos foi vetado e não enfrenta o Galo por casa de uma fascite plantar no pé esquerdo.

Willian Farias, em fase final de recuperação de lesão, fez uma atividade especial nesta segunda. Zé Love foi poupado do treino por conta de um tostão sofrido na coxa. Ele apenas correu em volta do campo.

O Leão finaliza a preparação na manhã desta terça, 6, às 11h.

