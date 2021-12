Com Jorginho no comando, Vitória encara Botafogo em Macaé

O novo comandante do Vitória, Jorginho, chegou na Toca do Leão e já comandou o treino de sábado, 24, antes do embarque para o Rio de Janeiro. O time enfrenta neste domingo, 25, o Botafogo, no estádio Cláudio Moacyr em Macaé (RJ), às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão.

O primeiro dia do novo treinador na Toca do Leão foi marcado por muita conversa. Antes de começar o treinamento, Jorginho se reuniu com o grupo no vestiário. Antes do treinamento, conversou por cerca de 20 minutos com o interino Carlos Amadeu e também com o presidente Carlos Falcão.

No treino tático, Jorginho manteve a base da equipe que foi derrotada por 3 a 2 pelo Atlético Mineiro na última quinta-feira. A equipe terá Souza, com quem Jorginho teve uma discussão nos tempos de Bahia, e Marquinhos, com quem teve conversa particular, que está em final de contrato e não deve renovar com o Leão.

Ele disse que vem acompanhando as partidas do Leão e que a principal dificuldade que pretende corrigir, de início, é a marcação. "Estamos dando liberdade para o adversário. Temos que diminuir o espaço para que ele não tenha tempo para pensar", refletiu.

Ele afirmou, ainda, que a meta nos três próximos jogos (Botafogo e Goiás fora e Sport, como mandante), antes da Copa, é conquistar os nove pontos possíveis. "Vai depender da vontade do atleta. Temos que ter mais alegria e vontade de ganhar do que o adversário", afirmou ele, em tom motivador.

Ele comentou a partida de estreia: "O Botafogo não deve jogar com três volantes, como fez com o Grêmio. Não podemos temer, temos que encarar de frente", disse, otimista.

E a torcida do Vitória tem até motivo para uma dose de otimismo. Jorginho costuma ter estreias positivas. Nas sete vezes anteriores em que estreou por um clube como treinador, ele venceu três, empatou três e perdeu em apenas uma ocasião (confira peça nesta página).

Em 2012, quando estreou pelo Bahia, o técnico chegou com uma vitória por 3 a 1 contra o Santos de Neymar, em plena Vila Belmiro. Souza, hoje no Leão, foi o autor do gol de empate.

Porém, o último trabalho do técnico não deixou boas recordações. No ano passado, Jorginho teve uma passagem meteórica pelo Náutico, que durou menos de um mês. Foram seis derrotas e uma vitória à frente do Timbú, no Brasileirão.

Nesse novo casamento, a esperança é dos dois lados. O Leão espera reencontrar a paz e os triunfos com o novo técnico, enquanto que este quer apagar a última má impressão.

Adversário

O Botafogo vem de duas derrotas, contra Goiás e Grêmio, e terá os desfalques de Dória, Marcelo Mattos, Carlos Alberto e Daniel para o jogo contra o Leão. Devido aos maus resultados, o treinador Vagner Mancini está ameaçado no cargo.

