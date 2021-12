Com Jorginho fora, Vitória promete novo técnico até segunda

Com a saída de Jorginho do comando do Leão, após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na noite de quarta-feira, 20, no Estádio Couto Pereira, pela 16 ª rodada do Campeonato Brasileiro, o vice-presidente do Vitória, Epifânio Carneiro, já procura um novo substituto para o cargo. De acordo com nota publicada no site do Rubro-Negro, o prazo para o anúncio do novo comandante é até segunda, 25.

Até lá, o técnico sub-20 do Vitória, Carlos Amadeu, deve assumir a equipe principal no jogo contra o Figueirense, domingo, 24, no Barradão. O mais cotado para o posto de novo técnico é Enderson Moreira, que está sem clube após ser demitido do Grêmio, no final de julho.

Jorginho estreou no Vitória contra o Botafogo, dia 25 de maio, empatando por 1 a 1. Ao todo, ele comandou o time em 10 jogos, acumulando dois triunfos, quatro empates e quatro derrotas. O treinador deixa o rubro-negro na vice-lanterna do Brasileiro da Série A com 15 pontos ganhos.

