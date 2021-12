Com Jordy em campo, Vitória retorna aos trabalhos na Toca do Leão

O Vitória retornou aos trabalhos em campo nesta quarta-feira, 17, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura. A novidade das atividades desta manhã, foi o retorno do atacante Jordy Caicedo, que ainda não entrou em campo esta temporada por conta de uma pubalgia.

De acordo com a assessoria do Leão, o equatoriano não tirou férias no mês de abril e continuou comparecendo à Toca do Leão, onde realizou um treino individualizado que acelerou o processo de recuperação da cirurgia no púbis.

Antes das atividades, o goleiro Cesar, o lateral-esquerdo Carleto e os meias Gerson Magrão e Eduardo realizaram testes para detecção de coronavírus, todos deram negativo. Gabriel Bispo e Rodrigo Andrade ainda estão retornando para Salvador.

Para a realização das atividades, o Vitória dividiu os atletas em dois grupos. Além disso, os quatro goleiros do plantel participaram de trabalhos separados com os preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira.

A programação definida pela comissão técnica estabelece treinamentos nos próximos três dias pela manhã, enquanto o domingo será para descanso.

