Com Jordy Caicedo, Vitória treina no CT do Grêmio em Porto Alegre

O Vitória realizou mais um treinamento na manhã desta quinta-feira, 1º, no CT do Grêmio em Porto Alegre, como parte da preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado, 3, às 11h, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS). Após almoço no hotel, a delegação rubro-negra seguiu viagem de ônibus para cidade do próximo confronto.

A grande novidade foi a presença do atacante equatoriano Jordy Caicedo. O atacante se juntou ao elenco do Leão na noite da quarta, 31, e passa a ser mais uma opção ofensiva para o técnico Osmar Loss.

Na atividade, os atletas que iniciaram a partida passada contra o Figueirense participaram apenas do aquecimento com o preparador físico Ednilson Sena. O restante do grupo realizou um trabalho de posse de bola e organização ofensiva sob o comando de Loss. Por fim, os jogadores treinaram finalizações.

Os desfalques foram os meias Nickson e Ruy, lesionados. Nickson se queixou de dores na região anterior. Após exame clínico, uma lesão foi constatada. Ruy se queixou de dores no adutor. Com a suspeita de lesão, ambos voltaram para Salvador. Já o lateral-esquerdo Capa, com desconforto no ombro esquerdo, será avaliado novamente pela equipe médica.

