Com interino, Vitória pega Bragantino e tenta espantar crise

Wesley Carvalho treinou o elenco profissional durante dois dias e dirigirá o Vitória nesta sexta-feira, 22, às 19h30, contra o Bragantino, no Barradão, pela Série B. Mas de forma interina. Para o jogo seguinte, ele provavelmente voltará para a função de auxiliar técnico.

Mesmo com um período curto no comando, Wesley promete ser intenso. E tanta personalidade pode ser observada no time que ele levará a campo logo mais.

Em comparação à última escalação do demitido Claudinei Oliveira, o treinador provisório fez cinco mudanças, com direito à saída de dois atletas desgastados com a torcida: o zagueiro Ednei e o lateral esquerdo Mansur.

Campeão do Baiano Sub-20 deste ano, Wesley afirma que nenhum treinador terá sucesso se não estiver em harmonia com seu elenco.

"Não adianta ter meus conceitos se eles (jogadores) não comprarem a ideia. Falei: 'Vou estar com vocês como treinador até sexta, é o previsto, e eu tenho uma ideia para jogar. Vocês aceitam? Compram a ideia?' Eles responderam que sim. Então eu vou cobrar! Em alguns momentos posso ser ríspido, ser grosso. Porém, é um momento em que precisamos abrir mão de vaidades pessoais e tentar tirar o Vitória dessa situação (de crise). E, para isso, é preciso todo mundo conspirando no mesmo objetivo", afirmou.

No treino de quinta pela manhã, ele mostrou que não iria manter a equipe deixada por Claudinei. Nos bastidores, a diretoria de futebol é que teria afastado Ednei e Mansur. O lateral ficou fora até da lista de convocados. O zagueiro sentará no banco de reservas, assim como o volante Amaral, que perdeu a vaga após ter sido titular com Ricardo Drubscky e Claudinei.

"Tenho pouquíssimas dúvidas. A base é o que vocês viram no treino. A dúvida é entre Luiz Gustavo e Amaral, mesmo porque é dentro de casa, precisamos do resultado, então precisamos correr um pouco de risco, com cautela. Em termos de jogo, gosto de atletas que joguem com qualidades ofensivas. É mais fácil ensiná-lo a marcar do que ensinar um jogador defensivo que seja tão talentoso numa ação ofensiva", analisou Wesley.

Sem Ken

O treinador interino também achou prudente tirar do meio de campo os pratas da casa Marcelo e Gabriel. Entram Flávio e Rhayner, respectivamente. Sua finalidade é dar mais ofensividade ao time.

O recém-contratado meia Pedro Ken não vai estrear nesta sexta. "Não tem condições. Se tivesse, iria para o jogo porque possui experiência e, nesse momento, agrega valor", contou Wesley Carvalho.

Ele elogiou o plantel: "Esse grupo é tranquilo, conheço a maioria, fui auxiliar do Ney (Franco) e do Claudinei por duas semanas. Temos atletas que estavam na (divisão de) base e passaram por mim. Eles sabem a forma de trabalhar. Eu entro no jogo, vivencio".

O Bragantino, que perdeu do CRB em Alagoas e venceu o Paysandu no interior paulista, tem o desfalque do atacante colombiano Brayan.

Novo técnico

Enquanto o Leão tenta o primeiro triunfo em casa desde 29 de março, a diretoria procura técnico.

Na quinta, Dorival Júnior cancelou entrevista ao SporTV. O motivo seria uma negociação de emprego num clube brasileiro. Dos possíveis destinos, só Grêmio e Vitória estão sem treinador. A diretoria rubro-negra não quis falar sobre nomes.

