Com interino no comando, Vitória luta por reabilitação diante do Cruzeiro

O Vitória entra em campo diante do Cruzeiro, neste domingo, 5, às 16h, no estádio do Barradão, sob comando do técnico interino João Burse, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Após sofrer uma goleada na última rodada da competição nacional e demitir o treinador Vagner Mancini, o Leão vai em busca de um triunfo em casa para se afastar da crise e da zona de rebaixamento.

Para este duelo, o comandante rubro-negro fez mistério durante toda a semana e não revelou o time que vai a campo. A tendência é que o treinador faça modificações pontuais e mexa pouco na equipe que vinha atuando.

O zagueiro Aderllan e o lateral-direito Jeferson devem ser as principais novidades entre os titulares. A dupla está recuperada de lesão, apta a atuar e deve iniciar o confronto diante da Raposa.

Já do lado do time mineiro, o técnico Mano Menezes vai poupar alguns atletas da viagem à Salvador. O goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o lateral-direito Edílson e o atacante Barcos estão fora do embate. Por outro lado o uruguaio Arrascaeta está confirmado na partida e o comando de ataque será do jovem Raniel.

O confronto terá arbitragem de Eduardo de Aquino Tomaz Valadão (GO), que será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO).

