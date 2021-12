Mesmo já classificado para semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória não hesitou e goleou, na noite deste domingo, 26, o Jacobina por 4 a 1, no estádio José Rocha. O Leão foi com o time reserva a campo, mas o destaque do jogo foi o jovem Jhemerson, que entrou aos 31 da etapa final e fez um gol - o primeiro como profissional - e ainda deu uma assistência para Euller. A dupla de ataque, Paulinho e André Lima, também balançaram as redes. Peixoto, de pênalti, descontou para o Jegue da Chapada.

Jefferson Domingos Com grande atuação de joia da base, Vitória goleia e mantém 100% no Baianão

>>Veja como foi o jogo lance a lance

Além de manter a folga na liderança com 24 pontos, quatro acima do Fluminense, segundo colocado, o Vitória continua com o status de ser a única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato e ainda ampliou uma estatística histórica, já que nunca rubro-negro tinha conseguido embalar uma sequência de seis triunfos consecutivos pelo Baianão. Agora já são oito.

Se o jogo deste domingo, talvez, não tivesse tanto significado, nesta semana o time de Argel Fucks terá tarefa importantíssima. Na quarta-feira, 29, Vitória viaja até o Piauí para encarar o River, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste. No domingo, 2 de abril, os times decidem a classificação no Barradão.

O Jacobina terá uma semana até o seu próximo jogo, quando no domingo recebe a Jacuipense, em casa, pela 10ª rodada do Baianão.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado. Buscando o resultado para se afastar da zona da degola, o Jacobina partiu para cima na saga pelo primeiro gol. No entanto, essa atitude ousada do time da casa fez com que a equipe da capital tivesse espaços para criar oportunidades.

Aos nove minutos, o árbitro marcou pênalti em jogada confusa na área do Jacobina, depois de arremesso lateral. Paulinho bateu bem e inaugurou o placar. Instantes depois, uma nova subida do Vitória resultou no gol de André Lima, que aproveitou bola mal afastada pelo goleiro Waldson.

Não abatido pelo placar adverso, o Jegue da Chapada se manteve no ataque e conseguiu diminuir pênalti cometido por Caíque. Peixoto se responsabilizou de fazer a cobrança, e a bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes.

Joia da base brilha

O segundo tempo começou morno. O Jacobina se lançava ao ataque, mas não criava grandes oportunidades. O Vitória buscava explorar os contra-ataques, também sem grande sucesso. Porém, uma substituição de Argel Fucks mudou o panorama da partida que parecia já decidida. Aos 31 minutos, o treinador colocou o jovem Jhemerson, uma das grandes promessas da base do Leão, no lugar do colombiano Cárdenas, que outra teve atuação discreta..

E bastaram apenas três minutos em campo para Jhemerson mostrar a que veio. Em jogada rápida, Paulinho passou para o camisa de 17 que, de calcanhar, deu lindo passe para Euller. Sem marcação, lateral invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Já no finalzinho do jogo, Jhemerson sentiu o gostinho de marcar pela primeira vez como profissional. Aos 47 minutos, Paulinho passou de calcanhar para o jovem, que se livrou facilmente da marcação e tocou no contrapé do goleiro Waldson.

"Venho treinando todo dia, só Deus sabe o quanto tenho trabalhando para ter uma oportunidade. Graças a Deus o professor Argel me deu essa oportunidade. Nada para mim, tudo para Deus", vibrou o garoto de apenas 20 anos.

FICHA TÉCNICA

Jacobina 1x4 Vitória pela 9ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio José Rocha, em Jacobina

Data: 26/03/2017

Horário: 18h30

Árbitro: John Herbert Alves Bispo (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Marcos Welb Rocha de Amorim.

Cartões amarelos: Leandro Salino ,Caíque e David (Vitória)

Gols: Paulinho, André Lima, Euller e Jhemerson (Vitória); Peixoto (Jacobina)

Jacobina: Waldson; Adalberto, Edy, Allyson e Fábio; Jean, Marcelo, Naldo (Fernando Hulk) e Madisson, Peixoto e Marcelo Pano. Técnico: Duzinho.

Vitória: Caíque; Salino, Kanu, Vinícius e Euller; Bruno Ramires, José Welison (Renê Santos) e Cárdenas (Jhemerson); Pineda (David), André Lima e Paulinho. Técnico: Argel Fucks.

