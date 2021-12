Com gols de zagueiro, Vitória supera Criciúma no Barradão

Metade dos oito gols do Vitória saíram dos pés do meia Escudero, depois de cinco rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já havia marcado duas vezes e, na terça-feira, 4, deu assistência para outros dois no triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, no Barradão.





De volta após ausência na derrota de 2 a 0 diante do Botafogo por causa de dores musculares, o capitão cobrou escanteio para os gols de cabeça dos zagueiros Ramon e Guilherme Mattis, que estreava.

Contando somente os gols feitos enquanto Escudero estava em campo, ele só não participou do lance em que Elton virou para 2 a 1 o placar sobre o Oeste, fora de casa.

Mas seu desempenho não se resume aos lances decisivos. Nesta terça, o argentino distribuiu bons passes e manteve promissoras conexões com Flávio e o recém-chegado Pedro Ken no meio-campo.

Também se movimentou e exibiu espírito de luta. Aliás, a carência da torcida começou a ser satisfeita com simples demonstrações de esforço e garra do time. A imagem que representou isso foi a do centroavante Elton, com curativo e cabeça enfaixada, sangrando, após receber pisão do volante Wellington no rosto.

Pressão

Logo a um minuto, Flávio, a quem coube a camisa 10, tabelou com o lateral esquerdo Diego Renan, invadiu a área e carimbou a trave. "Tem que ser assim, jogar para a frente, encurralar o adversário", pregaria o volante no intervalo.

O Leão mostrava isso, pressionando. Controlou o primeiro tempo, teve volume de jogo e domínio territorial. Mas não criou tantas chances claras.

Aberta a vantagem na metade da segunda etapa, a equipe catarinense tentou reagir, e os donos da casa priorizaram os contragolpes.

Pela terceira vez nos últimos quatro jogos da Segunda Divisão, o Vitória teve um pênalti marcado contra ele. Não tomou gol em nenhuma delas. Nos triunfos sobre Oeste e Bragantino, Fernando Miguel defendeu as cobranças. Nesta terça, o atacante Paulo Sérgio chutou para fora, aos oito minutos do segundo tempo.

Como havia acontecido contra o clube de Bragança Paulista, também na Toca do Leão, o árbitro assinalou a infração pouco antes de a jogada terminar nas redes do Leão.

Diego Renan havia abandonado a marcação de Silvinho, que recebeu a devolução na área e saiu na cara do goleiro rubro-negro.

Paulo Sérgio se redimiu aos 26 minutos. Cruzamento da esquerda o encontrou livre, com gol escancarado e defesa assistindo. Nos acréscimos, o rubro-negro Vander ainda pediu outro pênalti.

O Vitória voltará a jogar em casa na próxima sexta-feira, às 19h30, contra o Atlético Goianiense.

