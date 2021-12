Com gols de Neto Baiano, Vitória vira em Ilhéus

O Vitória está jogando mal? Está. Merece vaias? Talvez. Precisa melhorar? Muito. Porém, no meio de tantas críticas negativas, parece que tem um aspecto empurrando o Vitória para os triunfos. Alguns chamam de sorte, outros de Neto Baiano.

No domingo, 15, em Ilhéus, o Leão venceu o Colo-Colo por 2 a 1, de virada, com os mesmos ingredientes do resto da temporada. Exibição pífia, mas triunfo com gols do camisa 9.

Com o resultado, o time da capital pode até perder por um gol de diferença no próximo sábado, no Barradão, que mesmo assim avança para as semifinais. Antes, porém, tem compromisso pelo Nordestão. Quarta, recebe o Confiança, em casa, pela última rodada da fase de grupos. O Vitória já está classificado.

O jogo

Pegar um cinema com a namorada, participar de protestos ou mesmo ficar em casa de pijama. Qualquer programa é mais atraente que acompanhar o Vitória em campo. É uma prova de resistência para qualquer torcedor do Rubro-Negro baiano.

Desde o início do jogo, o mesmo Leão de sempre. Sem entrosamento, falta de objetividade e nenhuma emoção. Durante todo o primeiro tempo, apenas dois lances ofensivos do Vitória, ambos com autoria de Neto Baiano. No primeiro, cruzamento de Vander para a área, aos 17 minutos. De cara, Neto isolou. Na outra, uma falta sem perigo, aos 40 minutos. Só.

Do outra lado o Tigre tinha mais a posse da bola, mas não mostrava objetividade. O duelo estava feio até o minuto final da primeira etapa, quando Ednei cometeu uma falta na entrada da área, do lado direito. Neilton cruzou e Joadson, de cabeça, abriu o placar em Ilhéus. O que já estava ruim ficou ainda pior.

No segundo tempo, o Leão parecia mais acordado. Aos dois minutos, Ednei quase marca de voleio. Mesmo assim, foi o Colo-Colo que seguiu dominando. Aos sete, quase Jussimar faz de cabeça. Fernando salvou no susto.

Aos 17, o salvador rubro-negro resolveu tomar a rédea do jogo. Após cruzamento de Flávio, Neto Baiano se jogou na frente da bola e desviou para dentro do gol. O Colo-Colo não se abateu. Continuou melhor, mas a sorte estava tendendo para o lado do Leão. Aos 43, Rogério, de cara, perdeu um gol incrível. No rebote ele até fez, mas o auxiliar marcou impedimento de forma equivocada. Porém, aos 45 veio a virada. Vander mandou na área, Rogério rebateu e a bola sobrou para quem? Ele mesmo: Neto Baiano salvador.

