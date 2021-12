<GALERIA ID=18749/>

O Vitória derrotou o time do Santos por 2 a 0, na tarde deste domingo, 17, no estádio do Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e matem vivo o sonho de disputar a Libertadores de 2014. Faltando três rodadas para o término da competição, o Leão subiu uma posição na tabela e encostou no grupo dos quatro primeiros colocados, que garantem vaga no torneio continental.

Apostando nas jogadas em velocidade e na marcação da saída de bola do time adversário, o Leão criou boas oportunidades na primeira etapa da partida e, mais objetivo, conseguiu o primeiro gol com o atacante Dinei. Na etapa final, se aproveitando do nervosismo do time adversário, o rubro-negro sacramentou o triunfo com o belo gol marcado pelo atacante argentino Maxi Biancucchi.

Com a vitória, a 15ª no Brasileirão, o rubro-negro foi aos 54 pontos e subiu da sétima para a sexta posição, ficando a quatro pontos do Atlético-PR, quarto colocado. A equipe do Santos, que caiu da nona para a décima colocação com a 11ª derrota no Brasileiro, permanece com 48 pontos, mais distante do G4.

Na próxima rodada, a antepenúltima do campeonato, o Leão joga fora de casa contra o Criciúma, que luta para fugir do rebaixameto. O jogo será no Heriberto Hülse, no próximo sábado, 23, às 18:30 (horário de Salvador). Já o time do Santos enfrentará a equipe do Fluminense. A partida será no domingo, 24, às 17:00 (horário de Brasília), no estádio do Prudentão, na cidade de e Presidente Prudente (SP).

Veja os gols de Vitória x Santos

Alan Tiago Alves Com gols de Dinei e Maxi, Vitória vence Santos no Barradão

Dinei marca

Armado com quatro atacantes pelo técnico Ney Franco, o Leão entrou em campo nesta tarde em busca da vitória diante do seu torcedor para manter vivo o sonho de chegar à Libertadores, mesma meta do time da Vila, também com chances reais de disputar o torneio continental.

As primeiras chances foram no time vistante. No primeiro minuto, Geuvânio tocou para Cícero, que chutou rasteiro com perigo, perto do gol defendido por Wilson. Aos 17', Tiago Ribeiro recebeu lançamento, passou pela marcação, mas chutou por cima do gol.

Enquanto via o time adversário criar jogadas de perigo com Geuvânio, Cícero e Thiago Ribeiro, o rubro-negro marcava a saída de bola e, na pressão, também se lançava ao ataque. Aos 20', o gol saiu com Dinei. Após cruzamento na área, Escudero dominou e rolou para o atacante rubro-negro mandar para o fundo do gol: 1 a 0 Leão.

Minutos após marcar o primeiro, Dinei por pouco não ampliou para o time baiano. Ele arriscou chute de fora da área e exigiu que o goleiro Aranha se esticasse para espalmar e mandar para escanteio. Acuado, o time santista pouco chegou após sofrer o gol. Coube, então, ao time da casa tocar a bola para passar o tempo e ir para os vestiários em vantagem.

Triunfo matem vivo o sonho do Vitória de disputar Libertadores (Foto: Eduardo Martins | Ag. A Tarde)

Biancucchi amplia

Para a segunda etapa, o time comandado por Ney Franco voltou sem alterações. Se aproveitando da superioridade numérica no placar e do nervosismo dos visitantes, o Leão pressionou desde os primeiros minutos, sobretudo nas jogadas aéreas, mas tinha dificuldades para penetrar na defesa adversária. O jeito era arriscar de longe, como fez, aos cinco minutos, o lateral Ayrton. Em cobrança de falta, ele mandou uma bomba do meio da rua, mas a bola passou por cima do gol de Aranha.

Ney Franco, então, decidiu mudar o time: Marquinhos deu lugar a Danilo Tarracha e William Henrique saiu para a entrada de Maxi Biancucchi. E foi o Argentino quem apareceu para ampliar o marcador e sacramentar a vitória dos donos da casa, aos 38 minutos. Na área, ele recebeu cruzamento de Juan, dominou, driblou o lateral Emerson e mandou para o fundo da rede: 2 a 0 Leão.

Empurrados pela festa feita pela torcida nas arquibancadas, o time da casa teve outra boa chance no finalzinho do jogo com Danilo Tarracha. Ele recebeu passe de Michel na área e soltou a bomba. O goleiro Aranha fez grande defesa.

Na única boa oportunidade na segunda etapa, o Santos chegou, aos 44', com Gabriel, que havia entrado no lugar de Geuvânio. O jovem atacante recebeu passe de Willan José e ficou na cara do gol. O jogador bateu no alto, mas viu o goleiro Wilson fazer excelente defesa, impedindo que os visitantes diminuíssem o marcador.

adblock ativo