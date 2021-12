Com golaço, Vitória vira sobre a Ponte e quebra tabu

O tabu de nunca ter derrotado o time da Ponte Preta na história da elite do futebol brasileiro, desde 1978, foi quebrado pelo Vitória na noite desta quarta-feira, 14. De virada e com um golaço do atacante Vander, o rubro-negro derrotou a Macaca por 3 a 1, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou a despedida de Gabriel, que está de malas prontas para ir para o Villarreal, da Espanha.

Jogando com seu uniforme número três - a camisa retrô, listrada em preto e branco, que lembra a fundação do clube, o time baiano tomou um susto, no primeiro tempo do duelo, ao sair atrás do marcador com o gol do atacante artilheiro William, aos 22 minutos. No entanto, o Leão voltou com tudo para a etapa final da partida, virou o placar e garantiu o triunfo em casa com os gols marcados por Pedro Oldoni, Vander e Marquinhos.

Com a vitória, a sexta no campeonato, o rubro-negro foi aos 22 pontos e subiu da sétima para a quinta posição na tabela de classificação. O time está com o mesmo número de pontos do Grêmio, quarto colocado, e à três do Cruzeiro, líder da competição. Já a Macaca, que permanece com 15 pontos, está ocupa agora a 13º colocação, a um ponto da zona do rebaizxamento.

Na próxima rodada, a 15ª, o Leão joga fora de casa contra o time do Cruzeiro. O jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no sábado, 17, às 18h30. Já a Ponte Preta receberá a equipe do Goiás no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 16h do domingo, 18.

Susto

Com pelo menos seis jogadores entregues ao departamento médico, entre eles o artilheiro Maxi Biancucchi, o Leão entrou em campo cheio de desfalques para o confronto com a Ponte. O time começou cauteloso diante da Macaca. A primeira boa chance veio aos cinco minutos: após receber lançamento, Euller ficou livre na área, mas, ao tentar tocar por cima do goleiro Roberto, chutou fraco e facilitou a defesa do adversário.

A oportunidade, apesar de desperdiçada, parece ter acendido o time rubro-negro em campo. Dois minutos depois, o gol só não saiu porque o travessão atrapalhou no chute do volante Luís Alberto, que arriscou uma bomba de fora da área. Após passar os dez primeiros minutos sem se impôr, o time da Ponte chegou bem aos 11 com Chiquinho. O meia também arriscou de longe, mas parou no goleiro Wilson, que estava bem posicionado

Aos 20 minutos, a Macaca teve outra oportunidade com o veloz Chiquinho. Ele recebeu na entrada da área e bateu com curva. A bola saiu raspando a trave direita do gol de Wilson. Enquanto via o Leão adiantar a marcação, o time visitante esperava um erro para encaixar um contra-ataque. O erro veio aos 22 minutos: o time do Vitória saiu jogando errado e a bola sobrou com o artilheiro William, que passou por um marcador e bateu forte no meio do gol, inaugurando o placar: 1 a 0.

Após o gol, a Ponte começou a segurar a bola e administrar o placar. Já o Vitória, em desvantagem, partiu para cima nos minutos finais da primeira etapa. O Leão chegou aos 25 minutos com Cajá. Ele cobrou escanteio na segunda trave e encontrou Luís Alberto, mas o volante mandou à esquerda da meta. A pressão não foi suficiente e o time da casa foi para os vestiários atrás do marcador.

Golaço e virada

Insatisfeito com o rendimento da equipe na primeira parte do jogo, o técnico Caio Júnior voltou para a etapa final com uma mudança: trocou o atacante Rômulo pelo também atacante Pedro Oldoni. A substituição surtiu efeito, e o centroavante deu o passo inicial para mudar a história do jogo. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio de Fabrício, Renato Cajá escorou de cabeça e Oldoni completou para o fundo do gol, empatando a partida.

Jogo marcou despedida de Gabriel, que vai para a Espanha (Foto: Eduardo Martins | Ag. A Tarde)

Após o gol, o jogo ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque. Mas aos 17 minutos, o Leão chegou novamente ao ataque, dessa vez com Vander, que marcou um golaço. Ele recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou para o meio e, da entrada da área, mandou no ângulo esquerdo do goleiro Roberto. Era a virada do Leão: 2 a 1, para a alegria da torcida rubro-negra presente no Barradão.

A Ponte sentiu os gols tomados e não se encontrou mais na partida. O técnico Paulo César Carpegiani ainda tentou modificar a forma do time jogar, mas as alterações promovidas na segunda etapa pouco mudaram o andamento da partida. Afobado, o time tentava o ataque na base da pressa, mas errava muitos passes, o que dificultava as jogadas ofensivas. Pra piorar, aos 41 minutos, o time visitante ficou com um a menos após a expulsão do zagueiro César, que cometeu falta em Vander.

Aproveitando-se da superioridade numérica, o Leão marcou o terceiro gol com Marquinhos, que havia entrado no lugar de Luís Cáceres. Aos 42 minutos, o atacante aproveitou tropeço da zaga da Ponte, roubou a bola na entrada da área, passou por Ferron e bateu na saída do goleiro Roberto, fechando a conta no Barradão.

