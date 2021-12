O triunfo do Vitória diante do América de Natal, por 3 a 1, foi um filme com dois heróis e uma participação especial. O primeiro salvador, apesar do placar vantajoso, foi o goleiro Fernando Miguel, que fechou a meta e fez o torcedor esquecer que ele, há três meses, era o quarto goleiro do Leão.

Porém, Fernando tem uma pequena limitação: não faz gol. Sem problemas. Ficou a cargo de Neto Baiano, que começa a ser Neto Baiano. Deu o passe para o gol de Euller e fez o de falta que deixou o time baiano na frente no final da partida. Porém, outro jogador foi o responsável pelo mais belo momento da noite, que selou o triunfo e a liderança do Grupo A do Nordestão, agora com nove pontos, três a mais que o segundo, o próprio América.

Quis o destino que Rhayner, famoso por ter ficado entre 2011 e 2013 sem marcar gol, fizesse o que nem Pelé fez: um gol do meio-campo. Um triunfo importante, mas que não tira o técnico Ricardo Drubscky da berlinda. Especula-se que o treinador já esteja demitido, e que Jorginho, ex-Flamengo, teria sido contactado. Nada foi confirmado pela diretoria.

Moysés Suzart Com golaço, Vitória bate América-RN e assume liderança

O jogo

O primeiro tempo pode ser dividido em duas partes. A primeira, eletrizante. O América começou testando Fernando Miguel, que fez duas boas defesas. Porém, foi do Vitória a missão de abrir o placar. Aos 11 minutos, Neto Baiano deixou o lateral Euller livre para balançar a rede. Parecia uma resposta após a falha no último Ba-Vi, em que o ala perdeu na bola aérea para Maxi Biancucchi, que empatou o jogo em 1 a 1. Pena que não teve muito tempo para comemorar.

Três minutos após o Leão abrir o placar, o América igualou. Aos 14 minutos, Edson Rocha marcou de cabeça após escanteio cobrado. O zagueiro subiu sozinho para balançar a rede. Depois do segundo gol do jogo, a segunda parte do duelo esfriou.

Como de costume, o Vitória voltou do intervalo sem brilho. Se não fosse o goleiro Fernando Miguel, o destino seria outro. Logo no início, Max carimbou a trave. Depois, Gilmar tentou, mas foi barrado por Fernando em duas oportunidades. Daniel tentou gol olímpico, mas o goleiro rubro-negro estava inspirado e evitou a virada potiguar.

Quem não faz, toma. Sozinho, Fernando necessitava de outro herói. Neto Baiano tratou de assumir o papel de salvador do Vitória. Aos 42 minutos, o atacante cavou uma falta. Ele mesmo cobrou e fez. Rhayner também resolveu fechar o caixão com o gol que o Rei Pelé não fez. Aos 46, o goleiro Busatto correu para a área adversária achando que seria o último lance do jogo. Porém, tinha mais um ato. Em contra-ataque, Rhayner acertou chute do meio-campo.

