Com golaço no fim, Leão vence fora e se afasta do Z-4

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, o Vitória encarou o Vasco na noite desta quarta-feira, 18, no estádio São Januário, e conseguiu um triunfo suado longe da sua torcida.

Sem vencer fora de casa desde o dia 29 de maio, quando bateu o lanterna Náutico, o Leão derrotou o time carioca por 2 a 1, alcançou 30 pontos e se afastou da zona maldita.

André abriu o placar para o Vasco logo aos sete minutos de jogo, mas Alemão e Marquinhos - com um golaço no último ataque rubro-negro - garantiram os três pontos para o Vitória, que começa a respirar aliviado na competição.

De quebra, o rubro-negro ampliou o calvário vascaíno, que segue estagnado com 25 pontos. O cruzmaltino acumula a quarta partida sem vencer e ainda pode ser ultrapassado pela Portuguesa, que encara o Náutico nesta quinta-feira, 19, no Canindé.

O Vitória agora se prepara para entrar em campo já no próximo sábado, 21. O time vai receber o Grêmio, no Barradão, às 21h. O Vasco, por sua vez, encara o Atlético-MG em Belo Horizonte no dia seguinte, domingo, às 18h30.

Vitória cochila, Vasco aproveita

Carregando o carma ingrato de pior ataque do Campeonato Brasileiro junto com o Náutico, o Vasco sabia que precisava do triunfo dentro de casa para sair da zona da degola. Mais ainda para tentar reencontrar a tranquilidade que não ronda mais São Januário desde que o time desceu ladeira abaixo na competição.

Por isso, jogando diante da torcida, o time cruzmaltino iniciou a partida sufocando o Vitória e logo aos 20 segundos de jogo desperdiçou uma chance clara de gol. Victor Ramos falou na saída de bola e entregou para Marlone, que bateu cruzado para defesa de Wilson. Na sequência, Dakson não conseguiu pegar bem na bola dentro da pequena área e Kadu salvou em cima da linha.

No entanto, aos sete minutos, André abriu o placar com uma testada consciente para o chão, no contrapé de Wilson, após cruzamento milimétrico de Fagner. A partir daí, o Vitória tentou se reencontrar em campo, mas a ineficiência vascaína impediu que o time da casa ampliasse o marcador mesmo com maior volume de jogo.

Ney mexe, jogo muda

O Vitória perdia até os 35 minutos da segunda etapa. E dois jogadores responsáveis diretamente pelo empate rubro-negro entraram no decorrer da partida.

Depois de bate-rebate na área, Leílson bateu firme e a bola explodiu na zaga. Na sobra, Alemão pegou firme e igualou a partida em São Januário, marcando seu primeiro tento com a camisa do Leão. Além deles, Vander também havia entrado no jogo - no lugar de Michel, ainda no primeiro tempo - e foi substituído na etapa final.

Sem poder de reação, o Vasco viu o Vitória pressionar depois do gol de empate e se fechou no campo de defesa. E no último ataque do tempo regulamentar brilhou a estrela de um meia-atacante que quase deixou o clube no início do Brasileirão e foi "resgatado" por Ney Franco.

Marquinhos recebeu na intermediária, girou para cima do marcador e acertou um chute de rara felicidade. O tiro de três dedos entrou na gaveta do goleiro Michel Alves, que não teve chance de defesa, e garantiu o segundo triunfo do Vitória fora de casa no torneio, manteve a crise no Vasco e dá novo fôlego ao time da Toca do Leão.

