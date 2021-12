Com golaço de Marinho, Vitória bate Coritiba e praticamente se garante na Série A

Com um golaço de Marinho aos 10 minutos de jogo, o Vitória bateu o Coritiba na noite desta segunda-feira, 28, por 1 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba, e subiu para a 15ª colocação da Série A com 45 pontos. O resultado praticamente manteve o clube na Série A.

O Vitória encerra a participação no Campeonato Brasileiro em casa, neste domingo, 4, às 16h, contra o Palmeiras. O rubro-negro terá os desfalques de Kieza, Norberto e Victor Ramos, que receberam o terceiro amarelo e estão suspensos da próxima partida.

Um empate e o rubro-negro está matematicamente garantido na A. Mesmo se perder, o Internacional vai precisar fazer 5 gols para passa-lo na tabela de classificação e o Sport também terá que vencer o já rebaixado Figueirense na Ilha do Retiro

Vitória ligado

O Vitória começou o jogo com vontade de buscar o triunfo desde o início. Marinho e Norberto tinha a esquerda livre e chegavam com perigo ao ataque do Coritiba, que se mostrava apático em campo. O Coxa só deu o primeiro chute no gol do rubro-negro aos 17 minutos.

Aos 19, veio o golaço de Marinho. Ele arrancou, passou por quatro jogadores do Coritiba e mandou uma bomba para o gol, abrindo o marcador. Atrás no marcador, o Coritiba começou a pressionar o Vitória, mas não levou perigo ao gol de Fernando Miguel.

Pressão do Coxa

O segundo tempo voltou com o Coritiba pressionando para buscar os gols e o Vitória tentando sair de chutão da defesa, o que favorecia o time da casa. Sem qualidade técnica, os times abusavam das faltas duras e o juiz tinha dado cartão amarelo para quatro jogadores antes dos 20 minutos de jogo.

Quando a bola rolava, o Coritiba criou mais chances e Fernando Miguel fez ao menos umas quatro defesas salvadoras com chutes fortes do ataque do Coxa. Aos 21, Euller perdeu chance incrível de ampliar o marcador. Em contra-ataque rápido, ele cabeceou com o gol vazio, mas mandou para fora.

A partir dos 40, o Coritiba foi para tudo ou nada e o Vitória sofreu para segurar o ímpeto do Coxa. No fim, Argel e os jogadores comemoraram o importante triunfo em campo e com a torcida que foi ao Couto Pereira acompanhar o Leão.

Coritiba x Vitória - 37ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Quando: segunda-feira, 28, às 19h (horário da Bahia)

Gol: Marinho (Vitória)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Cartões amarelos: Leandro,Nery Bareiro, Yan, Dodô e Vinicius (Coritiba); Kanu, Cárdenas , Willian Farias, Norberto, Victor Ramos e Kieza (Vitória)

Coritiba - Wilson; Dodô, Walisson Maia (Juan), Juninho e Nery Bareiro Amaral, Yan e Iago (Vinicius); Leandro, Kazim (Evandro) e Kleber. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Vitória - Fernando Miguel; Norberto, Kanu, Victor Ramos e Euller; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas (Tiago Real); Marinho (Amaral), Kieza e Zé Love (David). Técnico: Argel Fucks.

