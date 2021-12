Com gol no final do 2º tempo, Vitória empata na estreia do Baianão

O ano de 2018 já tem mais de 20 dias, mas para os torcedores do Vitória parece que 2017 insiste em não terminar. Assim como foi em boa parte do ano passado, o time tropeçou em casa e ficou no empate em 2 a 2 com a Juazeirense na estreia do Campeonato Baiano neste domingo, 21.

Dono da pior campanha como mandante no último Brasileirão (três triunfos, cinco empates e 11 derrotas), o Rubro-Negro tinha esperança de começar o ano com triunfo em casa para deixar o assunto no passado, mas não foi o que aconteceu. O time até saiu na frente com Neilton, mas sofreu a virada com gols de Salatiel e Rayllan. No fim, Juninho evitou a derrota.

Rafael Teles

Autor do gol do Leão, o camisa 10 foi um dos melhores em campo. Deu assistência para Juninho e participou das principais tramas ofensivas dos donos da casa. Quem deixou a desejar foi Kieza. Apagado na maior parte do jogo, o atacante foi vaiado pela torcida na saída de campo.

O jogo

A partida começou em ritmo lento. O jogo brigado, com algumas faltas no meio do campo, foi o roteiro dos primeiros 15 minutos no Barradão.

Depois disso, o Vitória passou a se impor, mas ainda sem levar perigo real ao gol defendido por Tigre. Problemas de 2017, como lentidão para sair do campo de defesa com a bola dominada, foram repetidos contra a Juazeirense.

De positivo foi possível destacar que o time encaixou algumas boas triangulações. Em uma dessas, aos 23, Yago lançou para Kieza, o camisa 9 viu a infiltração de Bryan e acionou o lateral dentro da área, mas a finalização foi longe do gol.

Minutos depois, em outra triangulação, o gol saiu. Lucas tocou e Tréllez dominou já ajeitando a bola para Uillian Correia. O camisa 7 então deu um excelente passe entre os defensores e deixou Neilton na cara do gol para encher o pé esquerdo e abrir o placar.

O adversário pouco criou e o primeiro tempo só não terminou com o Leão na frente porque outro erro do ano passado voltou a se repetir: bobeira do sistema defensivo.

Wallace foi apertado na saída de bola e cedeu a redonda para o adversário. Deca rolou para Salatiel chutar da entrada da área e igualar o placar.

Mancini mudou no intervalo, Sacou Fillipe Soutto e colocou Denilson em campo. O estreante jogou aberto pela direita e Yago passou a atuar mais centralizado.

As boas triangulações continuaram no segundo tempo. Aos 12 minutos, o Leão só não marcou porque o último passe ficou sob a incumbência de Wallace e faltou ao zagueiro a qualidade necessária para rolar a bola para Tréllez, que estava livre na pequena área.

O Vitória estava melhor no jogo, mas não traduzia isso em chances de gol. Enquanto isso, a Juazeirense se defendia e esperava a chance de contra-atacar. Foi assim que o gol da virada começou a ser construído. Jussimar partiu em direção ao gol e só foi parado com falta. Rayllan, que tinha acabado de entrar, cobrou com muita categoria e marcou para os visitantes.

Depois do gol sofrido, Mancini mexeu mais uma vez. Saíram Uillian Correia e Kieza, entraram Rafaelson e Juninho.

A receita para o empate foi a mesma ensaiada durante o jogo, triangulação e infiltração. Dessa vez, os protagonistas foram Neilton e Juninho. Coube ao lateral empurrar para o fundo da rede.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 24, também pelo Baianão, contra o Vitória da Conquista, em Conquista.

Com gol no final do 2º tempo, Vitória empata na estreia do Baianão | Foto: Divulgação/ATarde

