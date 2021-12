O Vitória teve uma boa atuação e fez o dever de casa ao derrotar o Vasco por 1 a 0, na noite deste domingo, 9, no Barradão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o terceiro triunfo consecutivo do Leão como mandante e o quarto jogo sem levar gols na competição nacional.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os próximos jogos do Vitória

Léo Santana e Thaís Seixas | Fotos: Tiago Caldas | Ag. A TARDE Com gol de Erick, Vitória bate o Vasco no Barradão e se distancia do Z-4

O primeiro tempo do confronto foi bastante equilibrado e sem grandes chances de perigo de ambos os lados. O jogo ficou muito concentrado no meio de campo, com o Leão tentando chegar ao ataque, mas sem obter êxito por conta da boa postura defensiva do time carioca.

Já a segunda etapa foi mais movimentada em Salvador. A equipe rubro-negra foi para cima dos visitantes e conseguiu abrir o placar com o atacante Erick. O jovem aproveitou bom passe do volante Léo Gomes e anotou o único gol da partida.

Logo após o tento, o zagueiro Lucas Ribeiro se envolveu em uma confusão com o polivalente Yago Pikachu, e os dois receberam cartão vermelho, sendo expulsos. A dupla está suspensa da próxima rodada do Brasileirão.

Com gol de Erick, Vitória bate o Vasco no Barradão e se distancia do Z-4 | Foto: Divulgação/ATarde

Com o resultado positivo, o Vitória foi aos 29 pontos e ocupa a 12ª posição da competição nacional. O Leão volta a campo no próximo sábado, 15, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O jogo

O duelo no estádio Manoel Barradas começou com as equipes tendo uma forte marcação no meio de campo e pouco poderio ofensivo. Com 7 minutos, o Vasco chegou com perigo em boa cabeçada do zagueiro Luiz Gustavo. O Vitória deu a resposta logo em seguida em uma boa cabeçada do volante Léo Gomes, após cobrança de falta do atacante Erick.

Aos 16 minutos, o argentino Desábato chutou de longe e assustou o goleiro Ronaldo. O primeiro tempo acabou sem mais chances de ataques das equipes e o placar seguiu inalterado.

No segundo tempo, o Vitória ajustou o sistema ofensivo e tomou as ações do duelo. Logo aos 7 minutos, o atacante Léo Ceará cabeceou para fora um cruzamento de Jeferson, desperdiçando boa chance para o Leão.

Os visitantes tiveram grande chance com Yago Pikachu aos 19 minutos. O atacante cabeceou a bola na trave e aproveitou o rebote para finalizar na meta rubro-negra. O goleiro Ronaldo praticou excelente defesa e evitou o gol adversário.

De tanto pressionar, o Leão abriu o placar aos 27 minutos. Após excelente troca de passes, o volante Léo Gomes deixou o atacante Erick de frente com Martin Silva. O jogador do Vitória bateu no canto sem chances de defesa para o goleiro vascaíno.

Após o gol sofrido, os visitantes pressionaram o rubro-negro baiano e tiveram boas chances aos 38 e 40, que foram desperdiçadas. Sem o Vasco conseguir empatar o jogo, a partida se encerrou em 1 a 0 para o Vitória.

adblock ativo