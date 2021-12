Com gol chorado, Vitória bate Paraná fora de casa

Depois do empate contra o Boa Esporte na última terça-feira, 7, em Minas Gerais, o Vitória conseguiu superar o Paraná por 1 a 0 neste sábado, 11, em mais uma partida fora de casa.

No duelo na Vila Capanema, em Curitiba, o rubro-negro manteve o domínio da partida e mereceu o triunfo. O gol foi marcado pelo jovem David, no segundo tempo.

O resultado coloca o Vitória na 4ª colocação na tabela da Série B. No entanto, para permanecer na posição, precisa torcer para o arquirrival Bahia pelo menos empatar contra o Oeste, na partida que acontece ainda neste sábado, às 21h.

O jogo

O Vitória entrou em campo sabendo das dificuldades de enfrentar o adversário que era favorito, por atuar dentro de casa. Dos 11 jogos oficiais como visitante contra o time paranaense, o Leão só conseguiu um triunfo, que ocorreu em 1997. O restante do somatório foi dois empates e oito derrotas. No jogo deste sábado, Leão entrou em campo disposto a acabar com esse fantasma.

Aos 27 minutos de partida, Diego Renan ameaçou o gol de Marcos após chutar na entrada da área. Quatro minutos depois, a resposta paranaense. Henrique recebeu belo cruzamento rasteiro na área, mas acabou mandando para fora.

Nos 34, o Leão teve outra chance de abrir o placar depois que Marcos defendeu cabeçada de Guilherme Mattis. No segundo tempo, aos 12 minutos, Mancini substituiu Rogério pelo meia David, de 20 anos.

Bastou três minutos em campo para o jovem marcar o gol. Ele aproveitou o bate-rebate na área paranaense e emendou de letra para o fundo das redes. O Vitória passou a administrar o resultado e passou a jogar nos contra-ataques, enquanto o Paraná não conseguia penetrar na marcação rubro-negra.

Foi somente nos acréscimos da segunda etapa que o Paraná teve sua melhor chance de ataque. Wanderson recebeu belo lançamento aére e, cara a cara com gol, errou a cabeçada. A bola bateu no ombro no jogador e foi para fora, assustando o goleiro Fernando Miguel.



