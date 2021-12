Com Gedoz, Vitória volta as atenções para o Criciúma

Enfim fora da temida zona de rebaixamento, o elenco do Vitória treinou no CT do Avaí, em Florianópolis, na manhã desta segunda-feira, 14, antes de enfrentar o Criciúma. O duelo será nesta terça-feira, 15, às 19h15, no Heriberto Hulse, pela 29ª rodada da Série B.

Na atividade, o técnico Geninho aplicou um treinamento tático para ajustes de posicionamento e com movimentações defensiva e ofensiva. Logo depois, os atletas trabalharam fundamentos de bola parada, como cobranças de escanteios e faltas.

Liberado pelo departamento médico, o meia Felipe Gedoz treinou normalmente. O atleta ficou de fora do duelo em Cuiabá, devido a uma entorse no tornozelo.

Já o volante Baraka reclamou de desconforto na posterior da coxa e foi cortado da delegação. O jogador retornou para Salvador na manhã desta segunda.

Finalizado os trabalhos, o grupo Rubro-Negro seguiu viagem para Criciúma.

