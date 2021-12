Com Gatito de fora, Vitória inicia preparação contra CRB

O goleiro Gatito Fernández ficou de fora do treino realizado na tarde desta segunda-feira, 19, no estádio Barradão, visando o duelo contra o CRB, no próximo sábado, 24, em Maceió, (AL).

O atleta foi liberado pelo clube e viajou para a cidade de Assunção, capital do Paraguai. O arqueiro se reintegra ao elenco rubro-negro nas atividades desta terça, 20.

Antes da atividade, o técnico Vagner Mancini conversou com os atletas e, em seguida, comandou um treinamento técnico.

O elenco do rubro-negro volta a treinar, em dois períodos, na manhã desta terça, 20. Pela manhã, o trabalho será realizado no estádio de Pituaçu e, à tarde, na Toca do Leão.

