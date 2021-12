Com fratura no punho, Deola para por quatro semanas

Depois de ter sido vetado do Ba-Vi do último domingo, 19, o goleiro Deola será um problema para o Vitória também para o jogo de quarta-feira, 22, contra o Salgueiro, e para o início do Brasileirão.

Diagnosticado com uma fratura no punho, o goleiro rubro-negro ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas, de acordo com a previsão dos médicos do clube.

Wilson, que havia sido titular no clássico, será mantido no time. Gustavo, garoto das divisão de base rubro-negra, ficará como opção no banco de reservas. Já o zagueiro Gabriel Paulista foi avaliado pelos médicos do clube e, a princípio, não preocupa para o duelo contra o time pernambucano e deve ir a campo.

Ainda com dores na panturrilha, o volante Luís Alberto foi vetado mais uma vez e também não joga. O departamento médico rubro-negro prevê que o jogador fique de fora por mais duas semanas.

Nesta segunda, sem o técnico Caio Júnior, que viajou a São Paulo para participar do programa esportivo Bem, Amigos!, o elenco do Vitória se reapresentou e já iniciou a preparação para o jogo contra o Salgueiro.

