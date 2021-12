Com força máxima, Vitória recebe Nacional pela Sul-Americana

Depois de sair do Z-4 do Brasileirão, o Vitória quer fazer a festa da classificação na Copa Sul-Americana, às 19h15 desta quinta-feira, 16, no Barradão, diante do Atlético Nacional.

Para isso, conta com o apoio da mulherada, que entrará de graça no setor de arquibancada do Manoel Barradas, uma promoção da diretoria vermelha e preta com o intuito de chamar atenção para o Outubro Rosa e alertar sobre o câncer de mama.

O outro fator motivador do jogo será visto dentro de campo. Os jogadores do Vitória vestirão o novo terceiro uniforme, que é todo preto, com detalhes em vermelho e dourado. O padrão foi lançado nesta quarta, 15, em um evento no Shopping Bela Vista.

Depois de empatar o jogo de ida, em Medellín, por 2 a 2, o Leão joga por dois resultados iguais para passar às quartas de final: 0 a 0 ou 1 a 1. Se o resultado de igualdade for o mesmo do jogo na Colômbia, a vaga será decidida nas penalidades. Empate a partir de 3 a 3 classifica a equipe adversária.

No entanto, o Vitória busca o triunfo para não passar aperto. Por isso, Ney Franco vai escalar o mesmo time que bateu o Sport no domingo. Juan foi o único dos titulares que treinou em separado, nesta quarta, no Pituaçu, mas deve ir a campo. Já Escudero, Cáceres e Guillermo Beltrán seguem lesionados e estão vetados.

