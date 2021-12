Com foco nos pênaltis, Vitória encerra preparação para duelo da Copa do Brasil

Com treino tático, bola parada e cobranças de pênaltis, Geninho encerrou nesta qurta-feira, 4, a preparação do Vitória para a partida contra o Lagarto (SE).

Os atletas começaram o dia assistindo uma apresentação de vídeo sobre o adversário sergipano. Na sequência, no campo do Barradão, palco da partida, Geninho dividiu as atividades em três partes. Na primeira, uma movimentação para organização tática defensiva e ofensiva do time. Em seguida, bolas paradas defensivas e ofensivas em cobranças de faltas e escanteios.

O treinamento foi encerrado com uma atividade intensiva de cobranças de pênaltis com a presença de todos os atletas, incluindo os goleiros Lucas Arcanjo e Ronaldo.

Geninho relacionou 20 atletas para o duelo pela Copa do Brasil. A lista contou com duas novidades: os meias Eduardo e Matheus Tenório, que atuaram pela equipe de Aspirantes no último BaVi.

