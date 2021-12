Com foco no São Bento,Vitória intensifica treinos na Toca do Leão

O elenco do Vitória foi a campo na manhã desta quinta-feira, 16, para mais um dia de treinos. O técnico Claudio Tencati fez ajustes na formação do time que enfrenta o São Bento-SP, neste sábado, 18, às 16h30, no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada da Série B.

Com intensidade, Tencati exigiu um treino tático com foco na criação de jogadas e simulações de situações de jogo. No fim dos trabahos, os prováveis titulares foram liberados, e o restante do grupo completou as atividades com um treino de finalizações, à base de triangulações, tabelas e cruzamentos.

Departamento Médico

O departamento médico do Leão começa a se esvaziar. O meia Ruy e o zagueiro Carlos - recuperado da cirurgia de LCA (ligamento cruzado anterior) - começaram a transição para voltar a campo e treinar normalmente com o restante do elenco. O atacante Caíque Souza continua de molho, assim como o lateral-direito Van, que trata de uma lesão musculas sofrida ainda quando jogava no Bahia de Feira.

No treino desta manhã não foi possível saber quais serão os substitudos do goleiro Caíque, que treina separado do restante da equipe, e do zagueiro Victor Ramos, que rescindiu contrato com o rubro-negro na quarta, 15.

Nesta sexta, 17, pela manhã, será realizado o último treino e deve ser divulgado a lista de atletas relacionados para o duelo contra o São Bento.

