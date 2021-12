Com foco no Fortaleza, Vitória treina em dois turnos na Toca do Leão

Com foco na classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, o Vitória tem intensificado sua preparação para a partida diante do Fortaleza na segunda-feira, 8, na Arena Castelão. Nesta terça, 2, o elenco do Rubro-Negro treinou em dois turnos na Toca do Leão.

Durante a manhã, os atletas trabalharam a parte física. À tarde, eles fizeram uma atividade técnica, com o intuito de aprimorar a finalização e passe. Por fim, o treinador Cláudio Tencati comandou treino tático para corrigir posicionamento defensivo.

O lateral-direito Matheus Rocha, que está recuperado de lesão, participou normalmente da atividade com o restante do grupo e deve viajar com a equipe para Fortaleza.

Em contrapartida, Tencati não vai poder contar o meia Andrigo e o lateral-direito Jeferson, com faringite e cansaço muscular, respectivamente.

