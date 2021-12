Com foco no Baiano, Vitória encara lanterna Serrano

A ressaca foi forte e a cabeça do Leão ainda dói. Quem dera o mal-estar fosse por causa da curtição no Carnaval. A goleada de 5 a 1 sofrida para o Ceará e a consequente eliminação da Copa do Nordeste, ainda atormentam o rubro-negro.

No entanto, esse panorama pode mudar nesta quinta-feira, 6, a partir das 19h30, quando o Vitória pisará no Pituaçu para encarar o Serrano na quinta rodada da Segunda Fase do Campeonato Baiano.

Líder do Grupo 2, com dez pontos, o time de Ney Franco está tranquilo no estadual. Como o Vitória da Conquista já jogou - empatou com a Catuense por 1 a 1 e foi a nove pontos -, a primeira colocação está garantida, mesmo em caso de fracasso.

Só que tropeço é uma palavra que os jogadores querem mandar para bem longe. "A gente tem que jogar tudo o que sabe. Temos que trabalhar muito para dar uma resposta para os torcedores", disse o atacante Marquinhos, ainda recordando do fracasso em Fortaleza.

E se o momento é de recuperação, o Serrano traz boas lembranças para o Leão. Na estreia pelo Baianão, o rubro-negro goleou por 4 a 1, com gols de Dinei, Juan, Ayrton e Marquinhos. Jadílson descontou para o Índio Mongoió.

Mudança

Ney Franco fez uma mudança na equipe para a partida desta quinta. O zagueiro Matheus Salustiano perdeu a vaga para Luiz Gustavo. O restante do time será o mesmo da partida contra o Ceará.

No meio-campo, permanecem Marcelo, José Welison e Cáceres. A ausência de um camisa 10 atrapalha a equipe, segundo Marquinhos. "Atrapalha, porque não tem aquele passe final. Dificulta para a gente que joga na frente. A gente sabe que perde muito com isso. Mas nós temos jogadores de qualidade subindo da base", disse.

