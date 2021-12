Com fama de zagueiro artilheiro, Fred é apresentado na Toca do Leão

O zagueiro Fred estreou com a camisa do Vitória na quarta-feira, 18, no amistoso contra o Atlântico, no Barradão, mas só foi apresentado pelo clube na tarde desta quinta-feira, 19.

Fred veio transferido do Grêmio por empréstimo de um ano. Na coletiva de apresentação, o jogador falou sobre a fama de zagueiro artilheiro.

"Graças a Deus em todos os clubes que passei consegui fazer gols, não só de falta, que é uma das minhas características, sempre foi, desde as divisões de base, sempre procurei aperfeiçoar esse fundamento. Acho que é importante. Principalmente pra um zagueiro é um diferencial isso", disse.

No jogo de quarta, o jogador fez dupla de zaga com o zagueiro Alan Costa, transferido do Internacional. O Vitória estreia no dia na próxima quinta, 26, às 19h, contra o Sergipe-SE, pela estreia oficial na Copa do Nordeste.

