Com falhas, Vitória perde do Botafogo no Engenhão

Em um jogo de baixo nível técnico e falhas do goleiro Fernando Miguel, o Vitória perdeu para o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste sábado, 30, no Engenhão. Os gols foram assinalados no primeiro tempo por Giaretta, aos 4, e Wilian Arão, aos 21.

O resultado deixou o Vitória em 8º lugar, com 6 pontos - e ainda pode cair mais uma posição ao final da rodada. O Botafogo divide a liderança com o Bahia, ambos com 10 pontos, mas a equipe carioca perde no saldo de gols. O rubro-negro baiano volta a campo na terça-feira, às 19h30, no Barradão, contra o Criciúma. Já o Botafogo enfrenta o Paraná fora de casa, às 21h50.

Gol no início

O primeiro tempo serviu para mostrar porque as duas equipes estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória e Botafogo jogavam de forma desorganizada. A equipe carioca teve a sorte de contar com as falhas de Fernando Miguel. No primeiro gol, logo aos 4 minutos de jogo, Daniel Carvalho cobrou escanteio e Fernando saiu mal. Giaretta subiu mais que a marcação e cabeceou para abrir o marcador. A segunda falha foi aos 21 minutos. Carleto deu um belo lançamento, William Arão dominou entre dois zagueiros e tirou do goleiro Fernando, que estava adiantado. Jogador do Botafogo só teve o trabalho te tocar para o gol vazio.

Com a vantagem, o Botafogo segurou a partida e o Vitória tentou, desordenadamente, diminuir o marcador, mas não conseguiu criar grandes lances de gol.

Tudo ou nada

O Vitória voltou para o segundo tempo tentando buscar o gol. Pedro Ken e Amaral tentavam chutes de fora da área para surpreender Jefferson, mas erravam a pontaria. O melhor lance foi aos 12 minutos. Pedro Ken cruzou, Elton não conseguiu cabecear e a bola sobrou para Rhayner, que se atrapalhou e perdeu a chance do gol. Wesley Carvalho cansou de continuar com Pedro Ken e tirou o estreante, que voltou ao time após uma temporada, e colocou Vander, o antigo titular. De nada adiantou.

Com o Botafogo diminuindo o ritmo graças ao placar, a segunda etapa continuou com um nível técnico muito baixo. Mas a equipe carioca teve duas chances de ampliar o marcador: aos 32 minutos, Pimpão cabeceou no travessão, bola sobrou para Elvis que chutou para longe do gol. Um minuto depois, Fernandes recebeu sozinho na grande área do Vitória e chutou para fora.

