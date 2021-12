Com Escudero, Vitória treina e viaja para Floripa

Com o retorno do meia Escudero ao campo de treino, o Vitória deu sequência à preparação na manhã desta quinta-feira, 21, no Toca do Leão, para o confronto diante do Criciúma no sábado, 23, às 18h30 (horário de Salvador), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O argentino, que havia sido poupado do trabalhos de quarta, 20, por orientação do departamento médico do clube, participou normalmente das atividades e deve retornar ao time na partida deste sábado.

Durante coletivo, Ney Franco repetiu a formação titular da última partida contra o Santos. O volante Michel assumiu a vaga de Marcelo, vetado por conta de uma lesão na coxa. Já William Henrique foi mantido no ataque do Leão, ao lado de Marquinhos e Dinei.

Os atletas ainda treinaram jogadas de bola parada, aprimorando o posicionamento do ataque e da defesa. Os jogadores que treinaram no time principal, foram: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Cáceres e Escudero; Marquinhos William Henrique e Dinei.

Após o treino, a delegação rubro-negra embarcou para Florianópolis. A chegada estava prevista para as 19h. O clube permanece em Floripa até esta sexta e depois segue para Criciúma.

