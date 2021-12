Com Escudero, Vitória inicia duelo contra o Ceará

Entre gringos, repatriados, promessas e jogadores iniciados no rival Bahia, o Vitória contratou 13 reforços para a temporada 2013. Mas nenhum jogador foi tão badalado pela torcida rubro-negra quanto o meia argentino Damián Escudero.

Estimado como uma das principais armas do Leão para o ano em que o clube retorna à Série A, Escudero jogará pela primeira vez com a camisa rubro-negra na noite desta quinta-feira, 14, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

O gringo se juntará aos seus companheiros de clube na missão de construir uma boa vantagem para o jogo de volta, que acontece na tarde do próximo domingo, 17, no Barradão. Assim como na Copa do Brasil, o Nordestão adota como critério de desempate, a partir das quartas de final, a quantidade de gols marcados fora de casa, quando os confrontos, considerados os dois jogos, terminarem empatados.

Por isso, além de um eventual triunfo, marcar gols no PV poderá ser um bom começo para que o Vitória, então o único time baiano sobrevivente no torneio, construa a sua classificação rumo à semifinal, onde, de acordo com o cruzamento das chaves, poderá se encontrar com o ABC ou com o ASA.

O Vitória chega à segunda fase do Nordestão com a pompa de quem foi líder do Grupo C, com 13 pontos conquistados. Já o Ceará ficou em segundo lugar do Grupo A, com dez pontos. Além do duelo entre Vitória e Ceará e entre ABC e ASA, as quartas de final do Nordestão tem ainda os confrontos entre Sport e Campinense e Santa Cruz e Fortaleza.

Vitória - Além de Escudero, o time montado pelo técnico Caio Júnior deverá ter em sua formação pelo menos mais quatro dos novos reforços: o lateral-direito Marcos, o zagueiro David Braz, o volante Luís Alberto e o meia Renato Cajá têm treinado como titulares.

Outro que também chegou há pouco na Toca do Leão e que está perto de estrear é o atacante argentino Maxi Biancucchi, mas, de acordo com o treinador do Vitória, o jogador deverá iniciar o duelo contra o Vovô no banco de reservas.

A entrada de Escudero no time fará com que a equipe rubro-negra passe automaticamente a atuar com dois meias ofensivos, uma vez que Caio Júnior abrirá mão de um volante para manter Renato Cajá no setor de criação. No ataque, o jovem das divisões de base, Alan Pinheiro, parece ter conquistado a vaga que era de Marquinhos. O atleta formará dupla com Marcelo Nicácio, então o artilheiro do Nordestão com cinco gols marcados.

De acordo com as pistas que o treinador deu durante a semana, Mineiro será sacado e Rodrigo Mancha será mantido ao lado de Luís Alberto, que conquistou a titularidade. Na lateral direita, Caio parece disposto a reconduzir Nino Paraíba ao time principal, enquanto Marcos ficará como opção no banco.

Ceará - Na primeira partida diante do Vitória, o time comandado pelo técnico Ricardinho deverá ter pelo menos duas mudanças em sua formação, em relação ao time que perdeu para o ABC, no último jogo da primeira fase, no Frasqueirão.

De acordo com os testes promovidos pelo treinador durante a semana, o meia Luiz Henrique e o atacante Anselmo deverão começar como titulares, em lugar do atacante Pingo e do meia Geovani, respectivamente.

A entrada de Anselmo fará com que o Vovô comece pela primeira vez na temporada uma partida com um centroavante de ofício em sua formação. O experiente Magno Alves será o seu companheiro de ataque.

No treino desta última quarta-feira, 13, Ricardinho chegou a testar o meia-atacante Lulinha entre os titulares, mas deverá optar por deixar o atleta inicialmente como opção no banco de reservas.

