Com edema, Nino tem poucas chances de enfrentar o Goiás

Após uma verdadeira maratona de jogos, o próximo desafio do Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro acontece apenas no sábado, 22, às 16h, no estádio Manoel Barradas. Com uma semana inteira para trabalhar, o técnico Paulo César Carpegiani deve receber reforços vindo do departamento médico.

Nesta segunda-feira, 17, durante a reapresentação da equipe, o clube divulgou a situação dos jogadores que estão em recuperação. O caso mais preocupante é do lateral-direito Nino Paraíba.

Ausente da última partida, diante do Guarani, o jogador reclama de dores no terço superior da coxa direita e continua em tratamento. O exame apresentou edema muscular, e o atleta tem poucas chances de enfrentar o Goiás, no sábado.

O retorno mais esperado é do capitão Uelliton, ausente desde a partida com o Boa Esporte, na última terça. Segundo o Dr. Ivan Carillo, o volante não apresenta mais sintomas e foi liberado para iniciar o tratamento com a bicicleta e do reforço muscular. Na quarta-feira, 19, o jogador refaz o exame para saber se a lesão de grau um encontra-se cicatrizada.

Os meias Eduardo Ramos e Leilson, ambos com problemas na coxa, continuam em tratamento no departamento médico e também realizam um exame na quarta-feira para saber se as lesões foram cicatrizadas.

Treino - A equipe se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Toca do Leão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Guarani fizeram o tradicional regenerativo. Os demais participaram de um trabalho físico supervisionado pelo preparador Ednílson Sena.

O elenco rubro-negro volta ao batente na manhã da terça, 18, para um treinamento em jornada dupla. Pela manhã, a expectativa é que o time insista no trabalho físico, e pela tarde, realize um tático sob o comando do treinador Paulo César Carpegiani.

