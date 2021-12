Com dúvida, Leão encerra preparação para pegar o Ceará

O Vitória realizou neste sábado, 15, o último treino antes do duelo contra o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste, mas ainda não definiu a equipe titular. A dúvida ficou por conta do polivalente Luiz Gustavo, que treinou separado dos companheiros e não participou das atividades com bola.

Titular no triunfo sobre a Catuense no meio da semana, o defensor deve atuar como volante contra o Vozão. No entanto, Ney Franco aguarda uma avaliação do departamento médico - que será feita na manhã deste domingo - para saber se vai poder contar com o atleta.

O comandante rubro-negro organizou um rachão na Toca, com destaque para o goleiro Douglas, que marcou seis gols. O time do "arqueiro-artilheiro" perdeu o duelo por 9 a 8. Após uma atividade bastante descontraída, o camisa 9 rubro-negro ouviu um "abre o olho, Dinei!" do técnico Ney Franco.

O treinador vai divulgar a equipe momentos antes da da partida, mas o time deve ser totalmente diferente do que bateu o time do interior na quinta-feira. As únicas exceções deve ser o goleiro Wilson, mantido na equipe, e Luiz Gustavo, caso seja liberado para o jogo.

O duelo entre Vitória e Ceará está marcado para este domingo, 16, às 16h, no Estádio Metropolitano de Pituaçu.

adblock ativo