Com dupla de zaga fora, Léo Xavier viaja e fica à disposição

Nada de folga para o Vitória. No domingo, 10, um dia depois de conquistar um bom empate com o Corinthians, em Itaquera, o elenco do Leão treinou no CT do Palmeiras. A atividade faz parte da preparação para a partida desta terça-feira, 12, contra o São Paulo, também na capital paulista.

Para o confronto, o Rubro-Negro não poderá contar com Kanu, suspenso, e Aderllan, por motivos contratuais. Por isso o zagueiro Léo Xavier, cria das divisões de base do Leão, viajou para São Paulo e se juntou ao elenco. Ele, Bruno Bispo e Ramon serão as opções de Vagner Mancini para montar a defesa. Caso Léo Xavier seja escolhido para iniciar a partida, será a décima dupla de zaga diferente usada por Mancini nesta temporada.

O treinador do Vitória perdeu Kanu e Aderllan justamente no melhor momento da dupla. Com eles em campo, o Rubro-Negro não sofreu gol nos últimos dois jogos, contra Chapecoense e Corinthians. Ainda assim, o time segue com a pior defesa do Brasileirão. São 20 gols sofridos após 11 rodadas disputadas.

Em entrevista ao site do Vitória, o lateral Jeferson minimizou as ausências e preferiu dividir o mérito da evolução defensiva com todo o grupo.

“Tivemos uma boa atuação contra o Corinthians e é preciso continuar evoluindo. Nossa equipe se encaixou bem nos últimos jogos, em que não levamos gol, com colaboração de todos os setores, e a expectativa é boa para enfrentar o São Paulo”, avaliou.

A partida contra o Tricolor será a última da equipe antes da parada para a Copa do Mundo. Nesse caso, somar pontos é fundamental para manter o Leão fora da zona de rebaixamento nesse período, como bem destacou Jeferson.

“O objetivo é encerrar essa fase antes da Copa do Mundo na melhor colocação possível”, disse o lateral.

