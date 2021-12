Com dores, Saimon perde treino tático do Vitória

O técnico Ricardo Drubscky teve a primeira baixa no treino do Vitória na manhã desta quinta-feira, 8. O zagueiro Saimon, que foi apresentado no clube há dois dias, reclamou de dores após sofrer um trauma no joelho direito na quarta, 7. Com a lesão, o jogador foi afastado do treinamento com bola para realizar exames no departamento médico do clube.

Outros dois jogadores que passaram por exames nesta manhã foram o meia Vander, que após ser reintegrado ao time titular, se prepara para iniciar as atividades com o grupo; e o goleiro Wilson, que fez cirurgia no ombro no final do ano passado, e também teve de passar por uma avaliação.

