Com dores na panturrilha, Maxi é vetado de amistoso

Artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro com quatro gols marcados e um dos principais jogadores do elenco do Vitória, o atacante Maxi Biancucchi virou motivo de preocupação na Toca do Leão.

Nesta quinta-feira, 27, o jogador argentino foi vetado pelos médicos do clube e está fora do jogo amistoso do próximo sábado, 29, contra o Sergipe, na cidade de Carmópolis.

Assim como Maxi, o lateral direito Nino Paraíba, bem como os atacantes Dinei e Marquinhos seguem em recuperação de lesões e também não estarão em campo contra o adversário sergipano.

"O objetivo é poupar esses jogadores. Nino e Dinei já estarão com o grupo a partir de segunda-feira. Maxi será poupado e Marquinhos fez uma cirurgia no dente. Vou aproveitar para dar oportunidade a Vander e Dimas e Rômulo vai começar jogando", comentou o técnico Caio Júnior.

Com estes desfalques, o time titular deverá ser formado por Wilson; Dimas, Gabriel Paulista, Victor Ramos e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres, Escudero e Renato Cajá; Vander e Rômulo.

A partida contra o Sergipe servirá de preparação para o Vitória antes de voltar a jogar pelo Brasileirão, no dia 7 de julho, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O Leão está em intertemporada desde o início da semana passada.

Antes do jogo contra o Sergipe, o elenco rubro-negro ainda participa de um treino às 10h desta sexta-feira, 28, e depois segue viagem para Aracajú.

