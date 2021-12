Com dores na coxa esquerda, Escudero é dúvida no Vitória

Após a folga deste domingo, 1º, o elenco do Vitória se reapresenta às 9h, quando Vagner Mancini comandará treino no Barradão. Nesta segunda-feira, 2, e terça, 3, as atividades serão em dois turnos, visando à partida de sábado, às 16h30 (da Bahia), no Rio de Janeiro, contra o Macaé, adversário que, com 38 pontos, luta contra o rebaixamento.

A única dúvida do treinador é justamente con relação ao principal jogador do time. O meia argentino Escudero fará exames médicos nesta terça para saber se tem condições de atuar no sábado. Ele sentiu uma dor na parte posterior da coxa esquerda ao cobrar uma falta e não teve condições de voltar para o segundo tempo do jogo contra o Náutico.

Na quarta, o time treina à tarde. Na quinta, pela manhã. Às 14h, viaja para o Rio de Janeiro, onde finalizará a preparação para o jogo.

