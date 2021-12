Com dores na coxa, Dinei é dúvida contra o Grêmio

O departamento médico do Vitória, que já estava cheio com os meias Marcinho e Escudero, o lateral Ayrton e o volante Neto Coruja, recebeu mais três atletas. O zagueiro Kadu, o meia-atacante Edno e o atacante Dinei reforçaram o setor nesta segunda-feira, 27. Eles sentiram dores musculares ao final da vitória sobre o Criciúma, no último sábado.

Enquanto Kadu e Edno não inspiram preocupação, o camisa 9 é dúvida para o próximo compromisso da equipe contra o Grêmio, sábado, às 18h30 da Bahia, em Porto Alegre.

"A gente encaminhou Dinei para fazer exame de imagem. Ele ainda se queixa de um pouco de dor, então vamos aguardar o decorrer da semana para ver se vamos contar com ele no final de semana", disse Wilson Vasconcelos, médico do Vitória.

A novidade para o confronto em Porto Alegre é o retorno de Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão.

