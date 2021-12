Com dores, lateral do Leão não enfrenta o América-RN

Substituído durante o segundo tempo do triunfo por 1 a 0 sobre o Barueri, o lateral-direito Nino Paraíba está fora da partida contra o América-RN, no próximo sábado, 1, no Estádio Nazarenão.

Segundo o médico do Vitória, Dr. Rodrigo Vasco da Gama, Nino está sofrendo de dores musculares e o departamento médico do clube achou melhor poupá-lo do próximo compromisso. A presença do lateral na partida seguinte, contra o Criciúma, também é incerta.

"Nino apresentou dores na região superior da coxa e na musculatura do abdômen. Examinamos e achamos melhor deixá-lo de fora, já que no jogo de ontem (terça-feira) ele apresentou um desconforto. Ele iniciou o tratamento e achamos mais prudente ele ficar afastado da partida", disse o médico.

Sem Nino, Paulo César Carpegiani será obrigado a modificar a equipe que vinha atuando junta nas últimas três rodadas. A tendência é que Léo seja o substituto direto, mas o zagueiro Gabriel pode voltar a ser improvisado na posição.

Treino - Nesta quarta-feira, 29, o técnico Paulo César Carpegiani apenas observou uma atividade recreativa entre os jogadores que não enfrentaram o Barueri no dia anterior. Quem entrou em campo fez apenas um treino regenerativo na academia do clube.

Na quinta-feira, o time volta a treinar às 16h e embarca às 20h40 para a cidade de Natal. Na sexta-feira, a equipe faz seu último treinamento antes de encarar o América-RN, no CT do ABC.

