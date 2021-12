Com dor na perna, Marinho vira dúvida no Rubro-Negro

Com um treino técnico e tático na tarde desta sexta-feira, 19, o Vitória finalizou sua preparação para encarar o Jacobina. Na manhã deste sábado, 20, o elenco ainda se reúne na Toca do Leão. Desta vez, para um trabalho recreativo.

O técnico Vagner Mancini deve escalar a equipe com Fernando Miguel; Maicon Silva, Vinicius, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias, Tiago Real e Leandro Domingues; Vander e Marinho. Este último, no entanto, sente pequenas dores devido a uma pancada na perna e é dúvida para a partida de amanhã. Caso não possa atuar, será substituído por William Henrique.

Desfalques certos são só os mesmos do jogo passado, há nove dias, quando o Vitória ficou no 1 a 1 contra o Conquista. O zagueiro Guilherme Mattis e o meia Arthur Maia seguem se recuperando de suas respectivas lesões.

A novidade da partida será Leandro Domingues, que ganhou a posição de Alípio e reestreará pelo clube que o revelou após seis anos. Ele foi recontratado em janeiro e vinha em trabalho de recondicionamento físico.

Ingressos

Os ingressos para a partida seguem à venda no site e nos seguintes locais: bilheterias do Barradão e lojas do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa, Barra, Bellavista, Paralela e Pituba Open Center.

Os preços são: arquibancada a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia; cadeira a R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia.

