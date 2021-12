Com dois jogadores a menos, Vitória vence ABC no Barradão

Mesmo sem uma grande exibição, e jogando com dois jogadores a menos - com a primeira expulsão aos 30 minutos do 1º tempo -, o Vitória conseguiu o triunfo sobre o ABC por 2 x 0 neste sábado, 20, no Barradão, pela oitava rodada da Série B.

Com o triunfo, o time rubro-negro entrou no G-4, alcançando a terceira posição com 16 pontos. Foi o primeiro jogo de Vagner Mancini no Barradão após ressumir o comando Rubro-Negro. O treinador conseguiu manter a tradição de sempre vencer a segunda partida quando assume o Vitória.

O próximo jogo do Vitória será na terça-feira, 23, pela 9ª rodada da Série B. O Rubro-Negro vai até Belém para enfrentar o Paysandu, no Mangueirão. O ABC, 9º colocado com 11 pontos, só joga no próximo sábado, em casa, contra o Náutico.

O jogo

O Vitória não começou bem a partida e os jogadores abusaram de errar passes, facilitando para o ABC. Em cinco minutos de jogo, o time potiguar já tinha finalizado duas vezes. Em uma dessas chances, o atacante Kayke, perdeu uma chance cara a cara com Fernando Miguel. Mas em dois minutos tudo mudou. Aos 19, Pedro Ken recebeu passe açucarado de Diogo Matheus, e bateu na saída do goleiro Saulo, deixando o time baiano na frente do placar.

Assustado com o gol, o ABC deixou espaços e permitiu que Rogério, aos 21 minutos, recebesse ótimo passe de Amaral, e de cara para o gol marcasse o segundo do Vitória. O jogo que tinha tudo para ser fácil para o rubro-negro, complicou quando, aos 30 do primeiro tempo, o volante Amaral recebeu o segundo amarelo e foi expulso após carrinho por trás em Ronaldo Mendes.

Pênalti perdido

No começo segundo tempo, o ABC tentava muitas jogadas pelas laterais, principalmente do lado esquerdo, com Lima. O time de Natal pressionou bastante, mas sem converter a maior posse de bola em jogadas perigosas. Aos 36 minutos minutos, em grande jogada, Lima encobriu o goleiro Fernando Miguel e, quando a bola estava entrando, Ramon salvou com a mão. Pênalti para o ABC.

O zagueiro do Vitória foi expulso, deixando o time baiano com dois a menos. Naquela altura, tomar o primeiro gol, e jogar com dois jogadores a menos seria muito perigoso para o Vitória. Mas, heroicamente, o goleiro Fernando Miguel defendeu a cobrança feita por Kayke e impediu que os visitantes encostassem no placar, mantendo ótimo aproveitamento de três defesas nas últimas quatro penalidades contra o rubro-negro.

Depois do pênalti defendido, e com Ednei no lugar de Escudero, o Vitória segurou o resultado até o fim da partida.

