Com dois gringos, portunhol é nova língua falada no Vitória

Na entrevista coletiva com os quatro reforços, incluindo os dois gringos Cáceres e Maxi, um repórter desavisado resolveu fazer uma pergunta longa para o paraguaio Luís Cáceres no bom português, mas a resposta foi simples: "no lo entiendo". Risos na sala de imprensa e um aviso do lateral-direito Marcos, também apresentado: "habla espanhole, miserê!", brincou, recebendo o apoio do outro apresentado, o meia Renato Cajá.

Com as vindas do volante Cáceres e do meia argentino Maxi Biancucchi, além da negociação com o também 'hermano' Escudero, está decretada a nova língua no Barradão: o portunhol. "Como passei anos no Flamengo, já entendo e falo um pouco. Tenho que agora ajudar meu companheiro Cáceres, pois já passei por isso. No início é difícil entender, depois falar", disse Maxi, aproveitando para encerrar o papo sobre seu parentesco com Lionel Messi.

"O mais importante aqui é a minha volta ao Brasil. Agradeço à diretoria e ao treinador, que confiaram em mim. Ser primo do Messi para mim não conta. Só para a imprensa", disse.

A última vez que um gringo foi contratado pelo clube foi na temporada 2011, com o meia argentino Lucas Nanía. O atleta não vingou e acabou dispensado com apenas quatro meses de clube. O último que fez história foi o goleiro Viáfara, ídolo entre as temporadas 2008 e 2011.

A partir dos anos 40, quando o Leão profissionalizou o departamento de futebol, 26 gringos defenderam as cores rubro-negras, sem contar os novatos, que prometem também fazerem história na Toca. "Sou um volante ofensivo. Se for o caso, busco fazer gols. Atuo muito pela direita e pelo meio e pretendo ser muito útil no Vitória", apontou Cáceres, em espanhol.

Estrangeiros que já passaram no Vitória:

Goleiros:

Viáfara (COL/2008-2010);

Andrada (ARG/1976); Gato Fernández (PAR/1986).

Zagueiros:

Dorotéo Silva (URU/1988-89); Saavedra (CHI/2009); Ever Moas (URU/1997-98).

Volantes:

Mbous (CAM/2001).

Meias:

Petkovic (SER/1997-99); Ali Baba (TOG/2006); Lucas Nanía (ARG/2011); Cáceres (PAR/2013); Maxi Biancucchi (ARG/2013).

Atacantes:

Rui Carneiro (POR/anos 40); Zingone (ARG/1953); Villar (ARG/1969); Fischer (ARG/1976); Ricky (NIG/1984-85 e 94); Benji (NIG/1988-90); Nicolas Hernández (URU/1998 e 99); Gabrich (ARG/2000); Sand (ARG/2001 e 02); Osmanovic (SER/2001 e 02); Aristizábal (COL/2002); Maestri (PER/2003 e 04); Marcelo Moreno (BOL/2004-07); Minoru (JAP/2005); Arissou (TOG/2006); Trípodi (ARG/2008).

